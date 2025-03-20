Более 100 наркопреступлений за два месяца выявили полицейские собаки Казахстана

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Как отмечают в МВД, работа служебно-розыскных собак приносит значительные результаты

Фото: polisia.kz

Начальник управления кинологической службы комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Алмас Кунтуов рассказал о случаях, когда служебно-розыскные собаки помогали выявить факты незаконного хранения и распространения наркотиков, передает Kazpravda.kz

«В Северо-Казахстанской области была остановлена автомашина, водитель которой вызвал подозрение. В ходе осмотра транспортного средства с применением служебно-розыскной собаки по кличке Виола обнаружено наркотическое вещество - мефедрон весом более 30 граммов. Задержанный оказался наркозакладчиком.

Еще один случай произошел на автодороге республиканского значения Алматы – Астана, где сотрудники полиции остановили транспортное средство для проверки. В ходе осмотра с помощью служебной собаки Тея изъято наркотическое вещество - гашиш общим весом более 11 килограммов», - рассказал он.

Работа служебно-розыскных собак приносит значительные результаты. Только за два месяца 2025 года с их помощью выявлено более 100 наркоправонарушений, изъято свыше 600 килограммов наркотических средств, в том числе 48 килограммов синтетических наркотиков.

Кинологические подразделения МВД продолжают свою работу по борьбе с наркопреступностью, обеспечивая безопасность граждан и противодействуя незаконному обороту наркотиков, добавил спикер.

#наркотики #собаки #полицейские #ищейки

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