За полгода более 12 тыс. казахстанцев попались пьяными за рулем

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге озвучил статистику по ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, передает Kazpravda.kz
По его данным, за полгода задержаны и лишены прав свыше 12 тыс. пьяных водителей.
Спикер отметил, что именно из-за пьяного вождения с начала года произошло 178 ДТП, где погибли 26 человек.
По словам представителя МВД, в Казахстане функционирует 1,3 млн камер видеонаблюдения. Автоматическими системами фиксации зарегистрировано 3,9 млн нарушений ПДД за полгода.
«С начала текущего года с помощью программы «Қорғау» проверено свыше 339 тыс. транспортных средств, выявлено более 20 тыс. административных правонарушений. Водворено на штрафстоянку порядка 9 тыс. автомашин, выявлено 173 автомобиля с подложными номерами», – добавил Шынгыс Алекешев.