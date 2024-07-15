За полгода более 12 тыс. казахстанцев попались пьяными за рулем

Транспорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге озвучил статистику по ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его данным, за полгода задержаны и лишены прав свыше 12 тыс. пьяных водителей.

Спикер отметил, что именно из-за пьяного вождения с начала года произошло 178 ДТП, где погибли 26 человек. 

По словам представителя МВД, в Казахстане функционирует 1,3 млн камер видеонаблюдения. Автоматическими системами фиксации зарегистрировано 3,9 млн нарушений ПДД за полгода.

«С начала текущего года с помощью программы «Қорғау» проверено свыше 339 тыс. транспортных средств, выявлено более 20 тыс. административных правонарушений. Водворено на штрафстоянку порядка 9 тыс. автомашин, выявлено 173 автомобиля с подложными номерами», – добавил Шынгыс Алекешев.

#статистика #ДТП #МВД

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