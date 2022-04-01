Более 15 млн рублей пытались незаконно вывезти из Казахстана

Предотвращен вывоз из Казахстана в Россию незадекларированных 15 миллионов российских рублей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

«В рамках выполнения Указа Президента Казахстана «О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК» 28 марта 2022 года в автомобильном пункте пропуска «Жаңа жол» (Северо-Казахстанская область) пограничниками пресечена попытка вывоза из страны более 15 миллионов российских рублей (эквивалентно 80 миллионам тенге)», – сообщили в КНБ.

Пограничная служба КНБ напоминает о необходимости соблюдения требований финансового законодательства Казахстана во избежание правонарушений при выезде за границу.