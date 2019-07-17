Экономика
Более 17 тыс авто отечественного производства купили казахстанцы в 2019 году
За полгода казахстанцы купили почти 31 тысячу новых легковых автомобилей. Их них более 17 тысяч произведено казахстанскими автозаводами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.   

За июнь 2019 года казахстанцы приобрели чуть более 6 тысяч новых легковых автомобилей, включая легковые коммерческие. Это на 2,7% больше, чем в мае, и на 12,5% больше по сравнению с июнем прошлого года.

В целом за первое полугодие продажи новых легковых автомобилей достигли 30,8 тысячи транспортных средств, рост за год составил сразу 18,3%.

Доля отечественных автомобилей в продажах за год выросла с 47,1% до 55,8%; доля импортных, соответственно, сократилась с 52,9% до 44,2%.

Продажи новых легковых автомобилей, выпущенных казахстанскими автозаводами, за год выросли на 40,1%, до 17,1 тысячи авто за полугодие. Импортных машин продали всего 13,6 тысячи – на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось о том, что госорганы закупили 99% служебных автомобилей у отечественных производителей.

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