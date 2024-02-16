Более 2 млн автомобилей в Казахстане старше 20 лет

Транспорт
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На 1 января автопарк в Казахстане составил 5,3 млн единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По году выпуска автопарк Казахстана на 1 января 2024 года выглядит следующим образом: свыше 20 лет – более 2, 4 млн. автомобилей; от 10 до 20 лет – свыше 1,2 млн автомобилей; от 7 до 10 лет – 680,7 тыс. автомобилей; от 3 до 7 лет – 590,8 тыс. автомобилей; менее 3 лет – 319,7 тыс. автомобилей.

В декабре 2023 года на учет поставлено 179,4 тыс. единиц автотранспортных средств. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 44,5%, в том числе автобусов на 24,5%, легковых автомобилей на 45,2% и грузовых автомобилей на 38%.

Всего за январь-декабрь 2023 года зарегистрировано 1,1 млн автотранспортных средств, по сравнению с аналогичным периодом количество регистраций увеличилось в 1,6 раз.

За 2023 года в стране произошло 15 886 ДТП, где пострадало 22 097 человек. В сравнении с 2022 годом количество происшествий увеличилось на 7,1%, пострадавших – на 2,5%.

#казахстан #статистика #авто

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