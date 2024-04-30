Более 20 пьяных водителей задержали в Астане за 3 дня

За три дня на территории столицы выявлено более 500 нарушений ПДД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В центр наркологии и психиатрии для проведения медосвидетельствования доставлено 22 водителя, у которых была установлена степень опьянения.

За управление транспортом в состоянии опьянения в отношении всех водителей возбуждено административное производство, которое влечет арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В ходе мероприятия задержаны три водителя, ранее лишенных права управления транспортом, более 700 превысили установленную скорость движения, пятеро выехали на полосу встречного движения и 19 водителей не уступили дорогу пешеходам.



