Более 20 сел Западно-Казахстанской области отказались от продажи алкоголя

Общество
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Жители 21 села (семи из двенадцати районов региона) с начала года добровольно отказались от употребления и продажи алкоголя, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В числе лидеров начинания – Таскалинский район, где инициативу поддержали 10 населенных пунктов 5 сельских округов. Отказ от алкоголя – это не только вклад в личное здоровье, важный пример для подрастающего поколения, но и укрепление правопорядка, формирование безопасной среды проживания, что подтверждается статистикой –  в 15 селах за это время не зарегистрировано ни одного преступления.

По данным департамента полиции ЗКО, в рамках профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, с начала года на принудительное лечение от алкоголизма и наркомании было направлено 43 человека.

По статье 440 КоАП РК (распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде) составлено более 2 тысяч административных протоколов. За продажу алкоголя в запрещенное время и несовершеннолетним (до 21 года) привлечено к ответственности 66 владельцев торговых точек.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области от употребления и продажи алкоголя отказались жители и предприниматели 63 сел из семи районов. В них живут почти 18 тыс. человек. 

#ЗКО #алкоголь #села

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