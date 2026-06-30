Более 200 новых производств запустят в течение двух лет в Казахстане

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом на совместном заседании палат Парламента заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в стране открываются современные заводы по производству автомобилей, бытовой техники, грузовых вагонов, строительных материалов и другой высококачественной продукции. 

«Только с 2023 по 2025 годы реализовано 540 индустриальных проектов на сумму 3,7 триллиона тенге. В ближайшие два года ожидается запуск еще более 200 новых производств с привлечением инвестиций в объеме около трех триллионов тенге. Это означает увеличение поступлений в бюджет, внедрение передовых технологий и, самое главное, открытие новых рабочих мест. Благодаря уже запущенным проектам создано почти 50 тысяч постоянных рабочих мест. Ввод в строй планируемых объектов откроет возможность для трудоустройства еще свыше 20 тысяч человек», – отметил Глава государства.

Государство направляет колоссальные средства на поддержку и защиту отечественных предпринимателей.

«В целом, около половины трудоспособных граждан Казахстана задействованы в малом и среднем бизнесе. За последние 5 лет число людей, работающих в этом секторе, достигло 4,5 миллиона человек. Рекордных показателей достигла и доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП, уверенно перешагнув рубеж в 40 процентов. В 2025 году через холдинг «Байтерек» предпринимателям была оказана поддержка на сумму в восемь триллионов тенге», – подытожил Президент.

#Парламент #Токаев #производство #Акорда

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