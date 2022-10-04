Более 23 тысяч бутылок суррогатного алкоголя нашли на складах в Костанае

В городе Костанае изъято более 23 тысяч бутылок суррогатной алкогольной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличил учредителя ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъято более 23 тысяч бутылок алкогольной продукции 40 наименований с поддельными акцизными марками.

Следствие по делу продолжается.