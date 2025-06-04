Более 2,5 млрд кубометров воды подано аграриям на юге Казахстана – Минводы

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Благодаря погоде и ранней подаче живительной влаги фермеры Туркестанской области в середине апреля собрали первый урожай капусты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала поливного сезона филиалы «Казводхоза» в южных областях страны подали аграриям более 2,5 млрд кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Так, в Туркестанской области водозабор составил 1,3 млрд кубометров, орошено 276 тыс. га земель.

В Кызылординской области водозабор составил 950 млн кубометров. Общая площадь полива достигла 105 тыс. га.

Жамбылский филиал «Казводхоза» подал аграриям более 107 млн кубометров воды на полив 31 тыс. га посевных площадей.

Фермерам области Жетісу подано 127 млн кубометров воды, полито более 18 тыс. га полей, увлажнено более 11 тыс. га земель.

Филиал «Большой Алматинский канал» им. Д. Конаева выделил 33 млн кубометров воды на полив 5 210 га земель.

Благодаря погоде и ранней подаче поливной воды аграрии Туркестанской области в середине апреля собрали первый урожай капусты. В последней декаде мая они собрали первый урожай дыни, в первую неделю июня – урожай арбуза.

В этом году филиалы «Казводхоза» заключили с крестьянами 20 402 договора по подаче поливной воды.

В Минводы отметили, что филиалы предоставляют поливную воду только тем хозяйствам, которые заключают с предприятием соответствующие договоры.

«По поручению Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации ведет борьбу с «теневым» рынком воды. Так, специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Жаушыкумском массиве орошения Шардаринского района Туркестанской области. Результаты проверки направлены в местные исполнительные органы для принятия соответствующих мер. Следует отметить, что в новом Водном кодексе данному вопросу уделено особое внимание, усилена ответственность за нарушения в водной сфере. Документ вступает в силу с 10 июня», – сообщил официальный представитель Минводы Алмас Мусабеков.

В соответствии с соглашением с Кыргызстаном, в нынешний вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 180 млн кубометров воды по реке Шу и 400 млн кубометров воды по реке Талас. В Шардаринское водохранилище ожидается поступление около 3,7 млрд кубометров воды по реке Сырдарья.

Для обеспечения стабильного поступления воды Казахстан, Таджикистан и Узбекистан утвердили трехсторонний график режима работы водохранилища «Бахри Точик» на июнь-август текущего года.

В рамках данного документа планируется, что в период вегетации в Казахстан через канал «Достык» поступит не менее 491 млн кубометров воды.

#вода #аграрии #юг #Минводы

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