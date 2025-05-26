Первый урожай дынь отправили из Туркестанской области в Россию

Сельское хозяйство,Россия
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Ежедневно в РФ отправляется до 100 тонн ранних дынь

Фото: акимат Туркестанской области

Аграрии Жетысайского района отправили в Россию первый урожай ранних дынь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Среди тех, на чьих полях уже созрели бахчевые, - фермер из Жетысая Аль-Фараби Кузенбаев. Дехканин занимается фермерством уже 15 лет. В этом году на 50 гектарах он посадил дыни сортов «Нур-Бакинка» и «Дампера».

Рассада, высаженная в открытый грунт под пленку ранней весной, быстро пошла в рост. Через 70 дней пришло время собирать первый урожай. Земледельцы знают, что первый урожай всегда можно продать по выгодной цене и стараются максимально рано высаживать рассаду. Сейчас непосредственно с поля дыни забирают по 400 тенге за 1 кг.

Ежедневно из Жетысайского района в Россию отправляется до 100 тонн ранних дынь.

«В этом году наши дыни созрели немного раньше, чем в прошлом году. Спрос также хороший. Традиционно  экспортируем нашу первую продукцию в Россию. Мы сами загружаем продукцию с полей в грузовики и отправляем ее без посредников», — говорит председатель фермерского хозяйства Аль-Фараби Кузенбаев.

Для сбора урожая фермер нанимает порядка трех десятков местных жителей. Их доход – от 8 000 до 12 000 тенге в день.

Виды на урожай хорошие. Фермер планирует собрать в среднем 400 центнеров с гектара.

#фермеры #урожай #дыни

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