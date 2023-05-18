Более 3 млн тенге хотели потратить на покупку швабры и матраса в вузе ВКО

Как заметил Антикор, среднерыночная стоимость швабры составляет 25 тыс. тенге, матраса - от 30 тыс. тенге.

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Антикоррупционная служба по Восточно-Казахстанской области установила признаки завышения цен на закуп бытовых предметов Усть-Каменогорским филиалом НАО «Медицинский университет Семей», передает Kazpravda.kz.

"Учреждение образования планировало закупить одну единицу швабры за 1,9 млн тенге и 1 комплект матраса за 1,2 млн тенге, при этом среднерыночная стоимость швабры составляет 25 тыс. тенге, цена за один комплект матраса варьируется от 30 до 130 тыс. тенге", - проинформировал Антикор региона.

После рекомендации агентства в планы госзакупок внесли корректировку, и экономия составила порядка 3 млн тенге.

Сэкономленные средства будут направлены на приобретение иных товаров, добавили в ведомстве.