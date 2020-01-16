Более 400 кг рыбы изъяли за сутки у браконьеров в Карагандинской области

Общество
В Карагандинской области при проведении рейдовых мероприятий полицейские Актогайского района в 10 км от поселка Шашубай задержали автомашину марки "Nissan Patrol" под управлением 39-летнего водителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

"При осмотре в багажнике автомашины было обнаружено и изъято 6 мешков рыбы "судак" (примерно 300 кг) без соответствующих документов", - проинформировали в полиции.



Аналогично в этот же день сотрудниками природоохранной полиции на территории Актогайского района была задержана автомашина марки "Toyota Surf" под управлением 29-летнего жителя г.Балхаш, который перевозил в багажном отсеке 3 мешка рыбы весом 110 кг.

"Задержанный признался в незаконной ловле рыбы. С места отлова изъято 400 метров сети", - отметили в пресс-службе.



По двум фактам начато досудебное расследование по ч.1 ст.335 УК (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений).


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