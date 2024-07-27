Спорт объединяет нацию

Спорт
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Серик Сапиев, олимпийский чемпион, вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана

В столице Франции прошла торжественная церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр

фото Министерства туризма и спорта

На главный турнир четырехлетия наша национальная сборная завоевала 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов. Для страны это будет время больших надежд, напрямую связанных с потенциальными успехами отечественных атлетов.

Напомню, что последними крупными стартами для нашей сборной стали Азиатские игры 2023 года. Наш спорт на континентальных соревнованиях словно побывал под «холодным душем». В Китае спортсмены из Казахстана завоевали 10 золотых, 22 серебряные и 48 бронзовых медалей. Такой результат, конечно, сложно назвать успешным. В предыдущие годы казахстанцы в ряде спортивных дисциплин поддерживали реноме главных претендентов на золотые награды, о чем напомнил и Глава государства, выступая на церемонии чествования победителей и призеров Азиатских игр в Акорде. «Показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто», – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

После Азиады спортивные власти страны сделали определенные выводы и приняли ряд решений, направленных на исправление допущенных недочетов. Был создан Штаб по подготовке к Олимпийским играм, куда вошел и я. Он сыграл важную роль в консолидации трех ключевых государственных институтов спорта. Отметим и министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, который проявил вовлеченность в создание максимально комфортных условий для подготовки казахстанских спортсменов к Олимпиаде. Он лично посещал тренировки спортсменов и держал руку на пульсе событий.

Серьезные кадровые изменения, например, произошли в сборной по боксу. Сменился главный тренер женской сборной. Им стал Елдос Сайдалин, сменивший на данном посту Шамиля Сафиуллина. Мы возлагаем большие надежды на него. Вместе с этим была повышена прозрачность отбора спортсменов для участия в лицензионных турнирах, а спарринговые бои были показаны в прямом эфире. Например, в весе до 63,5 кг Мухаммедсабыр Базарбайулы сумел обойти своих прямых конкурентов в Казахстане, а затем успешно выступил на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд), где и взял олимпийскую лицензию. Теперь у него будет возможность раскрыть свой потенциал на олимпийском ринге. Отмечу, что такая же практика была соблюдена и в отдельных весах в женском боксе.

Примечательно, что и в дзюдо нашему прославленному лидеру Елдосу Сметову пришлось в схватках с молодыми конкурентами в лице Магжана Шамшадина и Нурканата Серикбаева отвоевать свое право выступить на очередной Олимпиаде. Это еще один показатель того, что в казахстанском дзюдо заметно возросла конкуренция, а в Париже Казахстан будут представлять исключительно сильнейшие.

Сменилось и руководство в Национальном олимпийском комитете Казахстана. Его возглавил наш прославленный боксер – Геннадий Головкин. Человек, который изнутри знает спортивную кухню и является символом побед независимого Казахстана на протяжении последних нескольких лет. У меня нет сомнений, что его чемпионский опыт станет дополнительным драйвером для дальнейшего развития нашего спорта. Как известно, в спорте мелочей не бывает и из кирпичиков складываются олимпийские свершения.

Олимпиада – это особенный турнир. Спортсмены отдают годы каждодневных тренировок, многим жертвуют, месяцами не видят родных, находясь на учебно-тренировочных сборах или соревнованиях, чтобы хоть однажды получить шанс представить свою страну на Олимпиаде. И мне, конечно, очень хочется, чтобы с первых дней наши спортсмены сразу начали брать медали.

Я вспоминаю Олимпиаду в Лондоне в 2012 году. Тогда наш велогонщик Александр Винокуров в первые же дни игр выиграл золотую медаль, чего мало кто мог ожидать, ведь для него это были последние летние Игры в карьере. Я до сих пор помню нашу встречу с Александром в олимпийской деревне. Я смотрел на него и был очень рад, что он уже завоевал золотую медаль, а мне еще только предстояло начать олимпийский турнир. Дистанция в четыре боя не самая длинная, всего две недели, но тогда они казались вечностью. И конечно, я никогда не забуду радость мамы и папы после моей победы в финале Олимпиады. Я подбежал к ним и услышал от мамы: "Сынок, мы их сделали!" Вероятно, для каждого человека оправдать доверие родителей – это самое ценное. Ведь не зря говорят, что все чемпионы родом из детства.

В этот раз нести флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпиады выпала капитану национальной сборной Асланбеку Шымбергенову. Считаю, это большая честь – получить один из главных символов государства из рук Президента страны. Асланбек станет третьим боксером в истории Казахстана, кто будет знаменоносцем на Олимпиаде. Прежде такое право дважды получил Ермахан Ибраимов (1996, 2000), а в 2021 году Камшыбек Кункабаев. Примечательно, что в каждом из этих случаев боксеры возвращались с Игр с медалями. Я очень рад за Асланбека, который уже многого достиг в боксе и подходит к Играм с большим накопленным опытом. Надеюсь, что он сможет продолжить победные традиции нашего спорта.

Встречаясь с казахстанскими олимпийцами перед отправкой в Париж, Глава государства верно отметил, что ценности, которые несут Олимпийские игры, выходят далеко за рамки просто спортивных достижений. "Олимпийские игры выступают ярким олицетворением равенства, взаимного уважения и честной конкуренции как отдельных спортсменов, так и целых государств", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Я полностью согласен с данным утверждением Президента. Не секрет, что в этом году наша страна столкнулась с серьезными испытаниями, связанными с паводками, которые затронули ряд регионов Казахстана. Мы сами участвовали в помощи пострадавшим. Все видели, как волонтеры наравне со спасателями и военными эвакуировали из затопленных домов людей, животных и ценные вещи, проявляя героизм. И в этих условиях спортивные победы Казахстана на международной арене важны как никогда. Ведь именно спорт служит ключевым фактором консолидации и единения всей нации. Когда в один голос отцы и дети, мамы и сестры, друзья и коллеги будут поддерживать у телеэкранов казахстанских спортсменов, вновь и вновь повторяя "Алға, Қазақстан!". Я верю, что этим летом в Париже будет звучать гимн Казахстана, а наш флаг – развиваться под сводами французских арен.

#Спорт #Париж #Олимпийские игры

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