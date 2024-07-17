Более 400 стихийных свалок обнаружил космический мониторинг в Астане

В МЦРИАП объявили о завершении космического мониторинга стихийных свалок по Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Фото: МЦРИАП

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно с Минэкологии и природных ресурсов проводит космический мониторинг, который охватил 46 населенных пунктов, площадь более 290 тысяч кв.км.

Наибольшее количество свалок выявлено в столице – 414 несанкционированных свалок, на втором месте Карагандинская область – 303, далее Костанайская область – 174, область Жетiсу – 161, область Ұлытау – 127.

Наименьшее количество свалок обнаружено в Атырауской области, всего 3.

Ежегодно мониторинг проводится с 1 марта по 30 сентября. Определить места размещения отходов возможно исключительно в теплый период времени, поскольку поверхность, покрытая снегом, не подходят для мониторинга.

Мониторинг продолжается в других регионах Казахстана.