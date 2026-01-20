Напомним, мощные ливни обрушились на ряд стран Африки. Ливни продолжаются вторую неделю подряд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Более полумиллиона человек пострадали в результате наводнения в Мозамбике. Об этом 19 января сообщил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

«Более полумиллиона человек пострадали от сильного наводнения в Мозамбике. Дома разрушены. Дороги затоплены. Медицинские учреждения повреждены», — написал он в соцсети X.

Отмечается, что в настоящий момент началось наращивание объемов помощи жителям страны.

Американская Система раннего предупреждения об опасности голода сообщает, что наводнения грозят, по меньшей мере, семи странам на юге Африки. Предположительно это происходит из-за климатического явления Ла-Нинья, которое возникает каждые несколько лет в результате колебаний температуры океана в экваториальной полосе Тихого океана. Оно приносит сильные осадки на юго-восток Африки.