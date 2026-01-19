В ЮАР объявили режим национального бедствия из-за наводнений

Айман Аманжолова
корреспондент

Этот режим позволяет национальному правительству координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия

Фото: Darren Stewart/Gallo Images / Getty Images

Южная Африка в воскресенье объявила о национальном бедствии из-за проливных дождей и наводнений, которые унесли жизни по меньшей мере 30 человек в северной части страны, повредили тысячи домов и размыли дороги и мосты. Заявление было сделано главой Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями и обнародовано правительством, сообщает Kazpravda.kz по информации Associated Press

Больше всего пострадавших - в северных провинциях Лимпопо и Мпумаланга, где произошли смертельные случаи. Однако Министерство кооперативного управления и по делам традиций сообщило, что по меньшей мере три другие провинции также пострадали от суровых погодных условий.

В некоторых районах Южной Африки, а также в соседних Мозамбике и Зимбабве в течение нескольких недель шли проливные дожди. Это привело к сильному наводнению в центральной и южной частях Мозамбика и на севере Южной Африки.

С начала дождей в конце прошлого года в этих трех странах погибло более 100 человек. Наводнения на севере Южной Африки привели к закрытию национального парка Крюгера и эвакуации сотен туристов и сотрудников из затопленных лагерей в другие части парка.

Премьер-министр провинции Лимпопо заявил, что непогода нанесла ее провинции ущерб на сумму около 240 миллионов долларов, многие дома и сооружения были полностью смыты водой.

#жертвы #ЮАР #наводнения

