Более 7 млрд тенге взыскали с алиментщиков в 2024 году

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По его словам, в данное время на исполнении у судебных исполнителей находятся 288 тыс. алиментных производств. Из них по 277 тыс. должниками выступают мужчины и более 11 тыс. – женщины. 143 тыс. производств находятся на периодическом взыскании, то есть производства, по которым с должника через бухгалтерию его места работы ежемесячно списываются алиментные платежи.

«Количество проблемных алиментов составляет 12 тыс. производств на сумму 17 млрд тенге. Это должники, которые вообще не погашают задолженность. За 11 мес. т.г. взысканная задолженность по алиментам превышает 7 млрд тенге», – уточнил спикер на пресс-конференции в СЦК.

Помимо мер принудительного исполнения взыскания алиментов судебными исполнителями совместно с органами внутренних дел проводятся рейдовые мероприятия по задержанию и водворению автомобилей должников на специализированную штрафстоянку для последующей оценки и реализации.

Также должники проверяются на наличие скрытых доходов и электронных денег, с которых может быть взыскана задолженность по алиментам. А безработным должникам оказывается содействие в трудоустройстве.