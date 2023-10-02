Более 800 кг наркотиков обнаружили среди подсолнухов в области Абай
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Среди подсолнухов обнаружили кусты конопли в области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
Наркосодержащие растения борцы с наркопреступностью обнаружили с дрона в районе поселка Шульбинск, что в 45 км от Семея.
Очаг дикорастущей конопли уничтожили, 1 200 кустов растения сожгли. Это более 800 кг наркотиков.
Полицейские предупреждают, что незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, влечет уголовную ответственность.