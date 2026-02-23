Информационные баннеры размещены во всех 322 фронт-офисах госкорпорации «Правительство для граждан»

Фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

Казахстанцы могут узнать информацию о предстоящем референдуме и новой Конституции в ЦОНах и медучреждениях, сообщает Kazpravda.kz

В Казахстане продолжается масштабная информационная работа в преддверии предстоящего республиканского референдума: различные справочные и познавательные материалы о проекте новой Конституции размещаются и транслируются в местах, где ежедневно бывает множество казахстанцев, в том числе в центрах обслуживания населения и медицинских учреждениях.

Информационные баннеры размещены во всех 322 фронт-офисах госкорпорации «Правительство для граждан».

Дополнительно видеоконтент транслируется на 3 тыс. дублирующих мониторах, что обеспечивает присутствие актуальной информации в залах ожидания и зонах обслуживания населения.

Выбор ЦОНов как одной из основных площадок объясняется их стабильной высокой посещаемостью: среднесуточно центры обслуживания населения принимают порядка 63 тысяч граждан.

Одновременно информирование расширяется и за счет медицинской инфраструктуры. В Казахстане насчитывается уже 545 медицинских учреждений, которые выполняют роль дополнительных точек распространения информации о новой Конституции и предстоящем референдуме для граждан страны.