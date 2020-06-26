Более 90 млн тенге похитили сотрудники военного управления строительства

Должностные лица Управления капитального строительства "Главное управление Расквартирования войск вооруженных сил РК" Министерства обороны РК подозреваются в хищении 92 миллионов тенге. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его информации, Антикоррупционной службой по Карагандинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления капитального строительства ГУРВ ВС РК по подозрению в совершении коррупционного преступления.
"Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме порядка 92 миллионов тенге, выделенных на строительство комплексного здания отдельной радиолокационной роты Жезказгана, путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные объемы работ", – сообщил Бигайдаров.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.