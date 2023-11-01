Тысячи рекламных вывесок демонтировали в Астане

По мнению акимата они не соответствовали дизайн-коду

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Более шести тысяч рекламных вывесок демонтировали в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В столице продолжается активная работа по приведению внешнего облика города в соответствие с дизайн-кодом, разработанным в 2019 году. Сотрудники районных акиматов регулярно проводят разъяснительные беседы с организациями и предпринимателями города о необходимости соблюдения требований к оформлению фасадов зданий и прочего городского имущества", – сообщили в городской администрации.

По данным пресс-службы, с начала 2023 года во всех пяти районах столицы с фасадов зданий, домов и прочих построек демонтировали почти 6,5 тысячи рекламных билбордов, вывесок, рекламы на колесах, которые не соответствовали дизайн-коду города.

Отмечается, что представители районных акиматов проводят регулярные выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. По информации акимата, с предпринимателями ведутся разъяснительные беседы, выдаются буклеты и памятки о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

В акимате напомнили, что в январе 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.