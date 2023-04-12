Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области

Сотрудники полиции ДП Костанайской области разоблачили преступную группу, которая "экзаменовала" граждан для получения водительского удостоверения. Спецоперация прошла при координации прокуратуры области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.
Как стало известно, экзаменаторы, представители одного из ТОО, выигравших тендер на занятие этой деятельностью, принимали зачеты по сдаче тестов на получение водительского удостоверения и категорий за вознаграждение. Для этого была создана схема: лица, получающие водительское удостоверение, фактически не проходили тестирование и не сдавали экзамены.
"Сегодня, 12 апреля, в Костанае были задержаны 5 человек, которые подозреваются в этой преступной деятельности. Экзаменаторы за определенную плату выдавали водительское удостоверение, при этом человек мог пройти тесты за 5 минут, вместо положенных 40 минут. Многие ухитрялись сдать тесты на государственном языке, не владея им. В настоящее время проводятся необходимые первоначальные следственные действия, в том числе санкционированные обыски, направленные на закрепление доказательств. Изъяты банковские карты, более 1 млн тенге наличных денег, компьютерная техника, флеш карты, сотовые телефоны и документы. Также в ходе обыска у одного из подозреваемых изъяты патроны 12 калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье", – рассказал начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.
В ходе специальной операции установлено, что таким образом уже "сдали экзамены" более тысячи человек. Полиция начала досудебное расследование в отношении всех участников преступной группы.