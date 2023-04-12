Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области

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Как стало известно, экзаменаторы, представители одного из ТОО, выигравших тендер на занятие этой деятельностью, принимали зачеты по сдаче тестов на получение водительского удостоверения и категорий за вознаграждение. Для этого была создана схема: лица, получающие водительское удостоверение, фактически не проходили тестирование и не сдавали экзамены.

"Сегодня, 12 апреля, в Костанае были задержаны 5 человек, которые подозреваются в этой преступной деятельности. Экзаменаторы за определенную плату выдавали водительское удостоверение, при этом человек мог пройти тесты за 5 минут, вместо положенных 40 минут. Многие ухитрялись сдать тесты на государственном языке, не владея им. В настоящее время проводятся необходимые первоначальные следственные действия, в том числе санкционированные обыски, направленные на закрепление доказательств. Изъяты банковские карты, более 1 млн тенге наличных денег, компьютерная техника, флеш карты, сотовые телефоны и документы. Также в ходе обыска у одного из подозреваемых изъяты патроны 12 калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье", – рассказал начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

В ходе специальной операции установлено, что таким образом уже "сдали экзамены" более тысячи человек. Полиция начала досудебное расследование в отношении всех участников преступной группы.