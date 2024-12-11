«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»

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«Слушай издали мой напев...»

В годы Великой Отечественной войны к образу Ленинграда – символу мужества и стойкости советского народа – обращались многие поэты. Преломляя лучшие традиции национальных литератур через призму общенародного героического пафоса, защитникам города на Неве посвящали свои стихи Амин Умари, Миртемир, Иосиф Гришашвили, Алио Машашвили, Максим Рыльский, Абдильда Тажибаев, Перец Маркиш... Страстные поэтические обращения вселяли в сердца ленинградцев пламенную веру в торжество жизни, напоминали о братском единстве всех народов, населявших Советский Союз, и своими чеканными строками помогали храбрым воинам бить врага.

Первым к осажденному Ленинграду обратился великий народный акын Жамбыл Жабаев. Образ «города трех революций» возник в его произведениях не случайно. Еще в 1937 году в песне «Привет из Казахстана» он воспевал «рабочий, бурливый, родной Ленинград».

В простых и задушевных словах песни чувствуется искренняя любовь степного мудреца к городу, где, по его словам, «жизнь, словно сад Гюлистана, цветет». Несмотря на то что «Привет из Казахстана» практически не переиздавался с конца 30-х годов, он и по сей день заслуживает читательского внимания не только как самостоятельное, но и как предшествующее военным песням произведение, в котором уже достаточно очерчен тот образ Ленинграда, что получит свое развитие в более поздней поэзии Жамбыла.

За годы войны акыном сложено около сорока песен, двадцать шесть из которых были опубликованы на русском языке в небольшом сборнике «Песни об Отечественной войне», выпущенном КазОГИЗом в 1944 году и предназначавшемся для отправки на фронт. Четыре песни из этого сборника, посвященные городу на Неве, принято объединять в «ленинградский цикл». Его центральным произведением и внутренним ядром, наиболее ярко выделяющимся своими художест­венными особенностями, была песня-обращение «Ленинградцы, дети мои!», которой, по словам литературоведа Михаила Ритмана-Фетисова, заслуженно принадлежит «одно из первых мест в советском лироэпическом искусстве».

О композиционной стройности, естественной простоте, конкретности и высокохудожественности образов этого произведения сказано немало. Но нельзя забывать и о его горячей атакующей энергии, подобной воспетому Жамбылом «грозному ходу балтийской волны». С каждой новой строкой нарастают в душе акына ненависть к фашистским захватчикам и восхищение мужеством защитников Ленинграда: «Вся страна идет на врага,⁄Поднимается весь народ,⁄И не сломит наших свобод⁄Гнет фашистского сапога,⁄Не коснется вражья нога⁄Вас, наследственный наш оплот,⁄Ленинградские берега!⁄Вы громили врага и встарь:⁄Не одна враждебная тварь⁄Свой могильный нашла покров⁄У прославленных островов».

Такая резкая прямота песенных строк подчинена одной цели – типизировать и художественно отоб­разить всенародное отношение советских людей к блокаде Ленин­града. Именно поэтому так мастерски выписаны обобщенные образы братских народов, отдающих все свои силы победе над захватчиками. Необыкновенной воодушевляющей силой обладают слова акына, по звучанию схожие с наступательным маршем: «Беспечален будь, Ленин­град:⁄Скажет Сталин: – В путь! В Ленинград! –⁄Все пойдут на выручку к вам,⁄Полководческим вняв словам.⁄Предстоят большие бои,⁄Но не будет врагам житья!»

5 сентября 1941 года текст песни, записанный поэтом Таиром Жароковым, был опубликован в газете «Социалистік Қазақстан», переведен на русский язык Марком Тарловским и перепечатан в «Правде», «Окнах ТАСС» и «Казахстанской правде». Песня-послание, обращенная к героическим защитникам города на Неве, передавалась по радио и расклеивалась в Ленинграде на плакатах. «Пусть подмогой будут, друзья,⁄Песни вам на рассвете мои», – пел Жамбыл, и многочисленные отзывы современников свидетельствуют о том, какое воздействие оказывали на ленинградцев его бессмертные строки.

О значении гениального произведения Жамбыла оставили поразительные по своей эмоциональной силе воспоминания поэтесса Вера Инбер, один из первых переводчиков казахской поэзии Всеволод Рож­дественский, композитор Сергей

Прокофьев, драматург и участник обороны Ленинграда Всеволод Вишневский. Ярко и образно написал о «Ленинградцах…» в своей книге «Двойная радуга» известный поэт Николай Тихонов: «Я стоял на балконе своего дома над городом, погруженным в полную темноту. Белый меч прожектора прорезал ночь над Ленинградом. Как будто великий город салютовал световым мечом на джамбуловскую песню света!» Сохранила история и поэтический ответ акыну, написанный ленинградским профессором Всеволодом Зубчаниновым. Обращение Жамбыла, по мнению ученого, показало, что «в Советской стране все народы друг другу родня», а это значит, в битве за родной город ленинградцы никогда не будут одиноки: «Ясно мне. Ленинград не один,⁄Вся страна, Казахстан вместе с ним.⁄Эта весть удвоит нашу мощь,⁄Эта мысль усилит отпор...»

«Вся страна, ленинградец, с тобой»

Третья песня «ленинградского цикла» – «Ленинград победит!», в отличие от остальных, со второй половины 40-х годов практически не переиздавалась. Между тем именно в ней ярче всего проявляется та свойственная Жамбылу «прозорливая мудрость пророка», о которой писал известный советский писатель Петр Павленко. Акын с присущим ему мастерством поет о «Ленин­граде, устоявшем в смерт­ном бою» и своими строками не оставляет у читателя никаких сомнений: защитники славного города выйдут победителями из смертельной схватки с фашизмом. Эта искренняя вера согревает сердце самого Жамбыла, и он стремится согреть ею сердца своих читателей. Грядущая победа представляется акыну всенародным праздником, о котором «в лад сложат песни акыны и гусляры». В этих словах чувствуются отзвуки прежних песен Жамбыла: «На черную зависть и злобу врага⁄Священная дружба народов крепка». Интернационализм и готовность к подвигу во имя Родины, слитые воедино, образуют ту духовную силу, которую великий акын противопоставляет человеконенавистнической идеологии фашизма.

Завершается цикл песней «Тебе, комсомолец Ленинграда!», записанной в феврале 1943 года, через несколько недель после прорыва блокадного кольца советскими войсками. В конце января Жамбыла посетил корреспондент ленинградской газеты «Ленинское племя», рассказавший акыну о героической молодежи осажденного города. Вдохновившись его рассказом, акын сочинил песню, в которой образ защитника Ленин­града впервые приобретает индивидуальные черты. Жамбыл отходит от прежних широких обобщений и поет о «бойце молодом» с суровым взором. Даже малейшие черты облика этого героического юноши – и его бледность, и стеганый ватник, и валенки на ногах – изображены Жамбылом так, что читатель без труда может представить себе весь трагизм блокадных времен и их воздействие на человека.

Акын лично переживает все трудности, испытываемые ленинградцами, но вера в то, что «врагу не торжест­вовать», вдохновляет его. Он говорит: «Вся страна, ленинградец, с тобой» – и тем самым вновь подчеркивает значение всенародного единства.

Воодушевляющий патриотизм, столь явно ощущаемый благодаря реалистическому изображению действительности, идейное богатство песен, их высокая нравственная сила – вот главные достоинства «ленинградского цикла», делающие его произведения ярким явлением советской военной литературы.