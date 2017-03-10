Большой приплод сайгаков ожидают этой весной в Костанайской области
Большой приплод сайгаков ожидают этой весной в Костанайской области. Об этом заявили в специализированной природоохранной прокуратуре региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.
"Чтобы обезопасить территорию миграции краснокнижных животных и создать для них максимально комфортные условия во время окота, надзорное ведомство предпримет дополнительные меры. Планируется ограничить доступ населения и домашнего скота, а также провести дополнительные исследования", – передает телеканал.
В природоохранной прокуратуре отметили, что в прошлом году сайгаки на окот в Костанайскую область не пришли. Хотя в целом в регионе зафиксировали миграцию примерно 30 тысяч животных. Однако приносить потомство они ушли в другие места.
"Будут отбираться пробы почвы, воды, воздуха на инородные вещества. Также будут приниматься меры в случае обнаружения каких-либо веществ, по ограждению этих мест от посещения сайгаков", – отметил прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Костанайской области Нариман Касымбеков.
В информации напоминается, что в мае 2015 года в трех областях Казахстана (Костанайской, Акмолинской и Актюбинской) произошел массовый падеж сайгаков. Из-за пастереллеза погибло свыше 150 тысяч животных.