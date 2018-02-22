​Борьба продолжается

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в первом круге мексиканского турнира Morelos Open Credito Real выиграл у канадца Стивена Диаса – 4:6, 6:2, 6:2. А в парном разряде он вместе с сербом Педжа Крштином будет сражаться с боливийским дуэтом Борисом Ариасом и Федерико Себальосом.

А в марсельском турнире Open 13 Provence (Франция) после поражения в одиночном разряде наш Михаил Кукушкин переключился на состязания в парном. Вместе с немцем Андре Бегеманном он в первом круге должен сыграть с французами Антуаном Оаном и Александром Мюллером.