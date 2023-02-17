Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию

Казахстан направил дополнительную гуманитарную помощь Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По поручению главы государства в зону стихийного бедствия направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

Общий объем гуманитарной помощи – 55 тонн.

Груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции. Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике. 14 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.