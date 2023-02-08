Казахстан выделил миллион долларов на гуманитарную помощь Турции

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате разрушительных землетрясений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Соответствующее постановление принято Правительством РК 8 февраля 2023 года.

Министерству финансов Казахстана поручено выделить Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, средства в сумме, эквивалентной 1 млн долларов США.

В свою очередь внешнеполитическое ведомство должно в установленном законодательством порядке перечислить указанные средства турецкой стороне на специальный счет.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 7 108 человек, пострадали более 41 тысячи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поручил Правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Ранее Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

8 февраля в Турцию прибыл второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.