Бой Алимханулы за два титула отменен

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Бой за два титула между Жанибеком Алимханулы и Андреем Михайловичем был отменен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

По информации журналиста и инсайдера Talksport.com Майкла Бенсона, казахстанец потерял сознание во время взвешивания и был госпитализирован в связи с сильным обезвоживанием.

Команда чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/WBO Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовала заявление в соцсетях.

«Дорогие братья! Мы знаем, вы тоже расстроились новостью о том, что боя не будет. Многие фанаты со всего мира с нетерпением ждали нашего выступления. Мы также изо всех сил готовились показать казахский стиль на ринге. Однако, как и многие спортсмены, мы тоже столкнулись с трудностями при сгонке веса. С такой ситуацией мы столкнулись впервые. Это не легко! Мы провели ночь в больнице! Сейчас состояние Жанибека стабилизировалось! Здоровье на первом месте! Восстановимся через 2-3 месяца и вернемся на ринг! Большое спасибо всем доброжелателям! С уважением, команда Qazaq Style!» - говорится в сообщении.

Напомним, бой должен был пройти в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе (штат Невада, США) утром 14 июля по времени Астаны. Чемпиону мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанцу Жанибеку Алимханулы (15-0, 10 КО) предстояло защищать свои пояса против обязательного претендента по линии IBF из Новой Зеландии Андрея Михайловича (21-0-0, 13 КО).

В связи с отменой боя Алимханулы главным событием ивента в Лас-Вегасе стало 10-раундовое противостояние в легком весе между американцами Рэймондом Мураталлой (20-0, 16 КО) и Тевином Фармером (33-5-1, 8 КО).