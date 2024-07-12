Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула

Бокс
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Казахстанец уже прибыл накануне в Лас-Вегас

Фото: скриншот видео

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0 10 КО) провел первую дуэль взглядов с новозеландским претендентом Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

«Первая дуэль взглядов! На шаг ближе к безумию в среднем весе», - гласит подпись к видео промоутерской компании Top Rank.

Отметим, что казахстанец уже прибыл в Лас-Вегас. По казахстанскому времени поединок пройдет утром 14 июля и будет показан по местному телевидению.

В последний раз Алимханулы боксировал в октябре прошлого года в США, когда остановил в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и завоевал титул IBF.

В декабре Жанибек подарил Касым-Жомарту Токаеву боксерские перчатки.

#чемпион #бой #дуэль #титул #Алимханулы

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