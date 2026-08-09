Новые условия для партийной конкуренции

В центре дискуссии оказались предвыборные программы полит­объединений, их идеологические позиции и характер конкуренции за поддержку избирателей. Участники также обсудили, насколько содержательны партийные предложения и как соотносятся текущие общественные запросы и долгосрочные задачи развития страны. Интересовал экспертов и вопрос о том, каким должен стать диалог партий с гражданами после завершения избирательной кампании.

Давая оценку конкуренции партий, главный редактор информационно-аналитического журнала «Мир Евразии» Эдуард Полетаев отметил, что популярность отдельных предложений сама по себе не гарантирует электоральную поддержку. Выбор избирателей опирается в первую очередь на доверие, репутацию кандидатов и уверенность в способности политической команды реализовать заявленные инициативы.

Свое мнение о нынешней избирательной кампании выразил экс­перт Женисбек Толен. Он обратил внимание участников дискуссии на региональную специфику электорального поведения.

– Регион – это не единый избиратель. Это совокупность разных социальных групп, а значит, партийный успех зависит от того, насколько местная команда способна говорить с каждой из них на понятном языке, – отметил он.

Как подчеркнул в своем выступ­лении директор Высшей школы международных отношений и дип­ломатии Университета «Туран» политолог Нурболат Нышанбаев, особое значение приобрели открытые телевизионные дебаты, ставшие своеобразным интеллектуальным фильтром для избирателя. По мнению политолога, именно публичные прения помогают гражданам сделать более осознанный выбор. Одновременно они формируют культуру цивилизованного политического диалога.

Своими оценками поделились и другие эксперты. Так, политолог Замир Каражанов заявил, что необходимо всерьез задуматься над укреплением доверия к политичес­кой системе. Одним из механизмов при этом должны стать институциональные реформы, в первую очередь реформирование партии как института.

Обсуждались также возможности развития политической активности после окончания избирательной кампании. Эксперты обсудили две позиции: должен ли новый Курултай стать основным пространством партийной дискуссии или же пуб­личный диалог партий с обществом необходимо постоянно продолжать и за пределами представительного органа?

Было особо отмечено, что выборы завершат агитационный период, но не политический процесс.

– Политический диалог не должен завершаться вместе с агитацией. После выборов конкуренция обе­щаний призвана превратиться в конкуренцию решений, а работа с избирателями – стать постоянной, – подчеркнул глава КИСИ Жандос Шаймарданов.