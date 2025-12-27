Бозок: связующая нить между Великой степью и Анатолией

Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Научное взаимодействие Казахстана и Турции по ряду историко-культурных направлений и сохранению нематериального культурного наследия вышло на новый уровень, передает Kazpravda.kz

Фото: Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Бозок»

Группа казахстанских специалистов, участвующих в реализации проекта создания Национального парка под открытым небом на базе средневекового городища «Бозок» в Астане, посетила турецкую провинцию Йозкат. В ходе диалога с турецкими коллегами были найдены точки соприкосновения в понимании значения историко-культурного наследия ранних тюрков в мировой истории.

В состав казахстанской делегации вошли видные ученые. Среди них — первый заместитель директора Института истории государства, доктор исторических наук Бүркитбай Аяган, директор НИИ археологии им. К.А. Акишева при Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, кандидат исторических наук Марал Хабдулина, главный научный сотрудник Научного института изучения Улуса Джучи кандидат исторических наук Зубайда Сураганова и ведущий сотрудник Института археологии имени А.Х. Маргулана, доктор PhD Сергазы Сакенов. Координатором экспертной группы выступила главный научный сотрудник музея-заповедника «Бозок», кандидат педагогических наук Сауле Бурбаева.

По ее словам, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» Министерства культуры и информации РК и муниципалитет турецкого города Соргун заключили официальный меморандум о сотрудничестве. Данный шаг был активно поддержан турецким университетом «Бозок», который является крупным научно-исследовательским и образовательным центром региона.

Ключевым событием визита стала международная конференция «Атажұрттан Анадолыға Бозоқ» («От прародины к Анатолии: «Бозок») с участием казахстанских и турецких представителей. Особый акцент был сделан на проекта музея «Бозок» - создание Национального парка под открытым небом в Астане, который станет важнейшим звеном в развитии столичного туристического кластера.

Ученые отметили широкое распространение топонима «Бозок» в Евразии, начиная от Восточной Сибири до Казахстана, Крыма, Кавказа и Малой Азии. Этот термин рассматривается исследователями обеих стран не просто как географическое название, а как важнейшее свидетельство неразрывного единства истории и культуры тюркских народов.

К примеру, с 1522 по 1846 годы в Турции существовала одноименная провинция, чье название полностью созвучно древнему городищу в Астане. После административной реформы середины XIX века провинция Бозок вошла в состав области Анкары как район Бозок Казасы. Позднее провинция была переименована в Йозкат. Однако имя Бозок сегодня сохраняется в названиях самых разных объектов.

Высокий статус официальных встреч с губернатором Йозката Мехметом Али Озканом, главой района Соргун Абдуррезаком Жанполатом, главой города Соргуна Мустафой Эркутом Экинджи, а также с руководством Университета Бозок и Музея анатолийских цивилизаций подтвердил важность культурного диалога между обеими странами.

Казахстанские ученые обменялись опытом с турецкими коллегами по реконструкции и музеефикации объектов историко-культурного наследия. В сопровождении турецких исследователей, докторов PhD Мехмета и Лейлы Кутлу, казахстанская делегация ознакомилась с современными техниками консервации и опытом сохранения памятников в Музее под открытым небом Аладжа-Хююк, римских термах Сарыкая, а также в профильных музеях Амасьи и уникальном Музее османских шехзаде.

Турецкие коллеги высказались за продолжение совместных исследований в рамках проекта «Бозок», символизирующего единство тюркских народов.

#наука #история #Бозок

