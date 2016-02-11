​Бранное слово – не воробей

24-летний Ю. вину в правонарушении признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд постановил привлечь его к ответственности по статье 73, часть 1, Кодекса РК об АП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) и наложил взыскание в виде предупреждения. А вот 22-летний Н. получил более строгое наказание – арест на двое суток, – так как «отличился» уже повторно, причем нецензурно выражался он в состоянии алкогольного опьянения.