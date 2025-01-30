Брать ответственность на себя

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Юрий Булуктаев, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство государственными служащими. Правительство, подчеркнул Глава государства, должно работать более оперативно и избавиться от излишней бюрократии. По его убеждению, долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Действительно, деятельность управленца или менеджера начинается с принятия на себя ответственности за результаты управления. Ведь специфика управленческого труда заключается в том, что он направлен на организацию деятельности других людей. И потому управленец – это хорошо подготовленный профессиональный руководитель. Подготовка и отбор таких руководителей должны проводиться с применением самых современных научных методик.

События последних лет в стране стали очередным доказательством того, что даже управленцы высшего звена (некоторые министры, главы регио­нов), не говоря уже о низовом уровне, не ощущают в полной мере ответственность за то, что им поручили. Возможно, кое-кто из управленцев не имеет четкого представления о конкрет­ных задачах управления. А кому-то не хватает компетентности, профессионализма. Недостаточный профессионализм руководителей ухудшает качество управления. Среди тех же, кто ответственность все-таки ощущает, есть и такие, кто лишен эмоционального интеллекта и надпрофессиональных коммуникативных навыков, то есть способности принимать решения и отвечать за их последствия.

Между тем личная ответственность всегда связана с мотивационной сферой личности, ее интеллектуальным потенциалом, морально-этическим мировоззрением. Можно говорить и о нескольких уровнях социальной ответственности: перед потребителем, перед подчиненными, перед обществом и страной, ответственность перед акционерами или компаньонами. И потому в Казахстане одной из центральных задач профессио­нальной подготовки будущих государственных менеджеров в скором времени должно стать воспитание ответственности за принятые решения.

#заседание #Институт философии #Правительства #политологии и религиоведения

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