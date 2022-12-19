«Бронза» мира – у хорватов

В субботу на стадионе «Халифа Интернейшнл» в столице Катара в присутствии 44 137 зрителей состоялся матч за третье место чемпионата мира. В поединке за бронзовые награды встретились сборные Хорватии и Марокко.

Счет в игре открыла европейская сборная, вышедшая вперед на 7-й минуте: защитник Йошко Гвардиол после передачи нападающего Ивана Перишича в падении головой точно переправил мяч в ворота – 1:0. Но не дремали и марокканцы, представлявшие на этом мундиале африканский континент, – они сравняли счет на 9-й минуте благодаря мастерству Ашрафа Дари.

Тем не менее еще в первом тайме хорваты забили очередной гол: на 42-й минуте с дальней дистанции и с острого угла точно пробил нападающий Мислав Оршич, которому ассистировал другой форвард – Марко Ливайя.

Во втором тайме команды голов не забили, однако по ходу встречи особый спор вызвали действия главного арбитра катарца Абдулрахмана Аль-Джассима, принявшего решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. Кстати, действиями судьи остались недовольны и марокканцы, которые спорили с ним даже после финального свистка.

Сама же игра так и завершилась со счетом 2:1 в пользу Хорватии, которая во второй раз в своей истории стала обладателем бронзовых наград чемпионата мира.

Но если сборную Хорватии можно хвалить за выступления на последних первенствах планеты, то вот выступление национальной команды Марокко и вовсе можно назвать фантастическим. Сборная из этой страны стала первой африканской и арабской командой, которая сыграла за медали чемпионата мира. Причем этот путь она прошла поистине феноменально.

Марокканцы вышли из группового этапа с первого места, обойдя ту же Хорватию (с которой сыграли 0:0), а еще уверенно пройдя Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Далее в плей-офф Марокко выбили Испанию (выиграв по пенальти – 3:0) и Португалию (1:0), дали бой действующим чемпионам мира – французам, которым уступили со счетом 0:2, и в матче за третье место сошлись с хорватами.

Безусловно, эта африканская сборная стала открытием для болельщиков всего мира.