В канун XXIII заседания Секретариата и VIII съезда Всемирного и традиционных религиозных лидеров в Астане заместитель председателя Буддийской ассоциации Китая Цзин Бо подчеркнул особую роль Казахстана как центра межкультурного взаимодействия и духовного диалога, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По словам Цзин Бо, Казахстан сегодня является не только перекрёстком исторических торговых путей, но и пространством, где «домбра и гитара, арфа» создают символическую симфонию культурного единства. Особое внимание он уделил инициативе «Один пояс - один путь» и прошедшей в 2025 году международной акции «Чтение Шёлкового пути - знакомство с Центральной Азией», отметив, что эти проекты усиливают роль Казахстана как платформы культурного и духовного обмена.

«Эти события открыли новую главу в истории взаимного обогащения цивилизаций и отразили дух взаимного уважения и открытости, который полностью соответствует теме форума», — подчеркнул он.

В своём выступлении Цзин Бо провёл параллели между духовными традициями различных религий. Он напомнил о взаимозависимости всех явлений в буддизме, о любви к ближнему в христианстве, терпимости и милосердии в исламе, а также о следовании естественному пути в даосизме. Всё это, по его мнению, создаёт прочную основу для межрелигиозного диалога.

Он также призвал лидеров религиозных конфессий углублять сотрудничество, обсуждать воспитание молодёжи, укреплять семейные и моральные ценности, делиться духовной мудростью и вместе работать над культурными проектами. Особое внимание, по его словам, следует уделить ответу на глобальные вызовы, такие как изменение климата, голод и конфликты.

«Религиозное сообщество должно не только говорить, но и действовать - превращать добрые идеи в реальные дела. Нужно зажечь огонь надежды, прекратить пустые разговоры и направить духовную энергию на благо мира», - подчеркнул он.

Цзин Бо завершил выступление пожеланием успешной работы съезду и выразил готовность Буддийской ассоциации Китая двигаться вперёд вместе с мировыми религиями: «Взяв согласие за лодку, веру за парус, а действия за вёсла - мы сможем достичь мирного и счастливого будущего».