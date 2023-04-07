Будущее – за молодыми

В работе вебинара Парламентской ассамблеи ОБСЕ на тему «Диалог о будущих поколениях» принял участие председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Аскар Шакиров. В ходе мероприятия члены ПА ОБСЕ, эксперты ООН, национальных правительств и представители гражданского общества обсудили перспективы принятия Декларации о будущих поколениях. Участники онлайн-встречи обменялись передовым опытом и аккумулировали идеи, которые будут отражены в резолюции о будущих поколе­ниях на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере.

Аскар Шакиров в качестве заместителя председателя ПА ОБСЕ и специального представителя по Целям устойчивого развития в своем выступлении подчерк­нул значимость оперативного принятия мер по выполнению Целей устойчивого развития. Он отметил, что одним из способов достижения ЦУР является реальное и значимое участие молодежи в управлении и принятии решений.

– Обладая соответствующими навыками и возможностями, необходимыми для раскрытия своего потенциала, молодые люди могут стать движущей силой поддержки развития и содействия миру и безо­пасности. Учитывая политическую приверженность и адекватные ресурсы, молодые люди имеют потенциал для наиболее эффективного преобразования мира в лучшее место для всех, – заявил казахстанский сенатор.

В рамках вебинара его участники призвали парламентариев активнее использовать платформу ПА ОБСЕ для продвижения Целей устойчивого развития в интересах будущих поколений.