Букмекерские конторы и тотализаторы обяжут передавать сведения в органы госдоходов

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Как уточняется, 12 декабря прошлого года были внесены изменения в налоговый кодекс, предусматривающие обязанность букмекерских контор и тотализаторов обеспечить интеграцию аппаратно-программных комплексов с информационными системами КГД (п. 26 ст. 24 налогового кодекса). Поправки вступают в законную силу с 12 февраля 2024 года.

Порядок интеграционного взаимодействия будет определяться соответствующими правилами, которые разработаны и находятся на стадии согласования с заинтересованными госорганами, среди которых Минтуризма и Минцифры.

— Правила определяют данные, которые передадут букмекерские конторы и тотализаторы в органы госдоходов. Эти сведения будут использоваться для целей налогообложения, в том числе ИИН участника пари, суммы ставок, результаты пари, суммы выигрышей, пополнения и снятия с игрового счета. Эти изменения направлены на совершенствование налогового администрирования, а также выработку эффективного информационного взаимодействия между госорганами и субъектами бизнеса, — пояснили в ведомстве.

В комитете добавили, что конфиденциальность получаемых сведений будет обеспечиваться в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, а также Закона РК «Об информатизации».