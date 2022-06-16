Фото: МИД РК
Общество
Бурабай и Маркакольский заповедник вошли в сеть резерватов ЮНЕСКО

В Глобальную сеть биосферных резерватов вошли казахстанские заповедник и парк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

На 34-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МКС МАБ), которая проходит с 13 по 17 июня 2022 года в формате гибридных сессий, было принято решение о включении Государственного национального природного парка «Бурабай» и Маркакольского государственного природного заповедника в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

В работе сессии принимали участие дипломаты Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Постоянного представительства Республики Казахстан при ЮНЕСКО, Роман Ященко, председатель Казахстанского национального комитета МАБ, и Виктория Ильина, заместитель председателя Казахстанского национального комитета МАБ.

Экспертный совет изучил представленные Казахстанским национальным комитетом программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) документы, оценив соответствие заявленных объектов критериям программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», принял решение о возможности одобрения Государственного национального природного парка «Бурабай», расположенного в Акмолинской области, и Маркакольского государственного природного заповедника в Восточно-Казахстанской области в качестве биосферных резерватов Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО.

На сегодняшний день национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в Казахстане насчитывает 15 природных резерватов. Это количество биосферных резерватов является наибольшим в странах Центральной Азии. Безусловно, это свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его для будущих поколений.

Справочно: биосферные резерваты ЮНЕСКО – это особо охраняемые природные территории наземных и прибрежных/морских экосистем или сочетания таких экосистем, признанные на международном уровне в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Их основное назначение – создать устойчивую связь человека и природы без вреда для экологии и возможность сохранения природных богатств для будущих поколений. На сегодняшний день Всемирная сеть биосферных резерватов включает в себя 738 биосферных резерватов, находящихся на территории 131 страны мира.

 

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