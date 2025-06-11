Что пошло не так?

Когда 19 мая на автотранспорт­ном пограничном переходе «Жайсан» в Актюбинской области запустили систему электронной очереди CarGoRuqsat, многие обрадовались: ну вот, наконец-то цифровизация победит транспортные заторы на КПП. Увы. Всего через несколько дней после начала «пилота» на посту возник логистический коллапс.

Изначально CarGoRuqsat задумывалась как инструмент, который позволит грузоперевозчикам заранее бронировать время для пересечения границы. Система, разработанная АО «Информационно-учетный центр» при Министерстве финансов РК, поэтапно с ноября 2024 года внедряется на казахстанско-российской границе. В мае она появилась и на контрольно-пропускном пунк­те «Жайсан». Но к порядку не привела.

Несмотря на электронную регистрацию и цифровые талоны, грузовики продолжают стоять в одной очереди с легковыми автомобилями, в системе не зарегистрированными. Водители жалуются на полное отсутствие приоритета, порядка и элементарных условий: нет санитарных зон, то бишь туалетов, нет информационного табло, отслеживающего продвижение очереди, не хватает стоянок.

За первую неделю работы сис­темы в чат поддержки палаты предпринимателей Актюбинской области поступило свыше 200 жалоб от грузоперевозчиков. Представители РПП «Атамекен» вынесли вопрос на обсуждение в рамках экстренного заседания cовета по защите прав предпринимателей, состоявшегося в конце мая. Бизнес-сообщество совместно с представителями госструктур обсудило возникшие проблемы и предложило конкретные меры.

– Проект реализован без инфраструктурного сопровождения и установления правил. В результате машины с талонами стоят в общей очереди со всем прочим автотранспортом. Случаются задержки, возникают конфликты, водители несут дополнительные расходы. Мы считаем, проект следует временно приостановить до устранения основных проблем, – подчеркнул секретарь cовета, заместитель директора палаты предпринимателей области Руслан Куйшинов.

По словам эксперта, проблемы на КПП, включая неразбериху с очередями и отсутствие проз­рачных таможенных процедур, поднимались предпринимателями еще с прошлого года.

– Жалобы от перевозчиков поступали давно. Чтобы оперативно реагировать на них, РПП «Атамекен» совместно с антикоррупционной службой и транспортной прокуратурой еще прошлогодней осенью установила на границе QR-коды для подачи жалоб и предложений. И уже за первую неделю после запуска CarGoRuqsat с КПП «Жайсан» к нам поступило свыше 200 жалоб. Водители недовольны тем, что оплачивают электронные талоны, но в назначенное время проехать не могут. Их просто не пускают к шлагбауму, приходится стоять в живой очереди. Возникает резонный вопрос: зачем тогда нужна электронная очередь? – задался вопросом Руслан Куйшинов.

Кроме того, заместитель директора палаты акцентирует внимание на необходимости координации всех надзорных и уполномоченных органов. Когда будет налажен рабочий контакт между всеми ведомствами, решить проблему станет проще. Также представитель РПП указал на возникшую проблему с оплатой: иностранные водители зачастую не могут внести 1 МРП за электронный талон для бронирования очереди на пересечение границы, так как их банковские карты системой не принимаются.

В свою очередь палата выдвинула ряд предложений, которые, по мнению ее специалистов, помогут стабилизировать ситуацию. Среди предложенных мер – обеспечение приоритетного проезда для водителей, зарегистрированных в системе, обустройство накопительной стоянки с табло и санитарными условиями, установка терминалов для оплаты 1 МРП, особенно иностранными перевозчиками, а также временное прекращение действия системы CarGoRuqsat на КПП «Жайсан» до завершения продолжающихся там дорожно-ремонтных работ.

– Мы не против цифровизации, но она должна улучшать условия для бизнеса, а не соз­давать искусственные барьеры. Иначе можно получить не только конфликт интересов, но и коллапс на границе, – подытожил Руслан Куйшинов.

Причины неурядиц на КПП

Свою точку зрения высказал руководитель отдела экспорт­ного контроля департамента госдоходов по Актюбинской области Амиржан Мухамедьяров. По его словам, ситуация на границе усугубляется не только техническими и организационными недоработками, но и объек­тивными факторами.

– На казахстанской стороне «Жайсана» имеется восемь полос, по четыре в каждую сторону, на российской – всего две: одна на въезд, другая – на выезд. В выходные и праздничные дни поток машин увеличивается в разы, особенно со стороны РФ. Люди едут в гости к родственникам, на рынки. Пограничная служба в первую очередь пропускает легковые автомобили с пожилыми и детьми. Плюс в районе пропускного пункта никак не завершатся дорожные работы, проезжая часть сужена, отсутствует нейтральная полоса. Мы с самого начала озвучивали эту проблему, – обрисовал ситуа­цию Амиржан Мухамедьяров.

Специалист также подчеркнул, что порядок на территории КПП обеспечивается не службой доходов, а пограничниками. Система же CarGoRuqsat выполняет лишь функцию учета и допуска, не вмешиваясь в оперативную координацию движения.

В ходе дискуссии прозвучали мнения и других представителей власти и контролирующих органов. Аким Мартукского района Медет Искаков, принявший в режиме онлайн участие в обсуждении вопроса, отметил, что основная причина проблем заключается в продолжающихся дорожных работах на казахстанской стороне. Они продлятся как минимум еще два-три месяца. И пока ремонт не завершится, конфликтные ситуации будут повторяться.

– Сейчас проложено только пять километров асфальта из необходимых тридцати. Дорожные работы ведутся медленно, создавая заторы и провоцируя конфликты между водителями фур из-за ограниченного пространства и блокировки встречного движения. Электронная очередь при нынешнем раскладе заставляет одних стоять в одной полосе, а тех, кто без талонов, – во второй. Из-за этого блокируется встречное движение. По поводу решения проблем мы обращались в областные органы, но пока ремонт не закончится, ситуацию исправить сложно. Более того, на российской стороне тоже возникают проблемы с фурами, – пояс­нил Медет Искаков.

Районный аким предложил установить терминалы для оплаты 1 МРП в ближайших к границе селах Мартуке и Жайсане, чтобы водители могли заранее оплатить талон, а не только уже подъехав к пограничному пунк­ту пропуска.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Актюбинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Аслан Капенов рассказал о ходе ремонта дороги.

– Ремонт дороги разделен на два участка. На одном работы займут около 20 дней при благоприятной погоде, на втором – подольше. На границе регулярно образуются заторы. Чтобы ускорить процесс и минимизировать хаос, нужно, чтобы полиция и пограничники, что называется, в ручном режиме организовывали пропуск фур по 10–15 машин, используя объездную дорогу длиной около двух километров. Это позволило бы избежать возникновения заторов и конфликтов между водителями, – предложил он.

В поддержку рекомендации по временной приостановке работы системы электронной очереди высказалась старший прокурор Актюбинской транс­портной прокуратуры Ботагоз Тулебаева.

– Перевозчики продолжают слать жалобы, многие из которых содержат серьезные нарекания. Во избежание обострения ситуа­ции транспортная прокуратура поддерживает предложение о приостановке действия системы электронной очереди на пропускном пункте «Жайсан» до завершения дорожных ремонт­ных работ, – заявила старший прокурор.

Когда цифровые новшества не панацея

В результате обсуждения проб­лем принята резолюция, предус­матривающая приостановку работы CarGoRuqsat на время дорожных ремонтных работ. В то же время департаменту госдоходов рекомендовано провести технический аудит системы и обеспечить организационные меры по разделению потоков грузового и легкового транспорта.

Акимату Мартукского района и департаменту госдоходов поручено рассмотреть вопрос по обустройству специализированной накопительной стоянки для упорядочивания движения. АО «ҚазАвтоЖол» дано указание координировать работу с дорожной полицией для упрощения пропуска грузового транспорта в период ремонтных работ.

Палате предпринимателей поручено отслеживать ситуацию и организовывать совместные встречи с госорганами и бизнесом, а также обсуждать с российскими партнерами расширение пропускной способности приграничной инфраструктуры.

Как видим, без четкой координации и реальных изменений цифровые новшества рискуют превратиться в источник конф­ликтов и недоверия. Только совместная работа и внимательное отношение к проблемам бизнеса способны сделать систему CarGoRuqsat эффективным инструментом развития, а границу – удобным и прозрачным мостом, сближающим наши страны.