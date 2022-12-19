​​​​​​​Бюджет на вырост

В фокусе – социалка

Алматинский маслихат принял бюджет мегаполиса на три следующих года. Только в 2023-м,

согласно утвержденной смете доходов и расходов, на нужды города планируется потратить около 1,26 трлн тенге. Остальной период рассматривается в перспективном аспекте.

В бюджетной программе следующего года на нужды образования, кроме содержания действующей сети муниципальных детсадов, школ, интернатов и колледжей, закладываются средства для строительства двух школ на 1 100 мест в Алатауском районе и четырех пристроек к учебным заведениям в Жетысуском и Бостандыкском районах, а также проектирование двух и строительство пяти детсадов.

Продолжится обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1–4-х классов, а также детей из социально уязвимых слоев (а это 45% от общего количества школьников). На городском довольствии останется 18 внешкольных организаций. Всего на подушевое финансирование дополнительного образования планируется израсходовать около 1,6 млрд тенге.

В пилотном режиме в 2023 году в городе запустится проект «Школьный автобус»: 100 новых транспортных средств смогут охватить 29 школ и обеспечить высокую безопасность доставки детей.

В поддержку городского здравоохранения в новом году будет израсходован 31 млрд тенге. Отдельными статьями определяется закуп лекарств и лечебного питания для страдающих редкими заболеваниями, вакцин и оборудования для медицинских организаций. Обновление автопарка ожидает службу скорой помощи.

На различные формы социальной поддержки смогут рассчитывать 240,5 тыс. алматинцев. Самые крупные траты предполагает помощь инвалидам, закладываются финансы на субсидирование общественных работ для безработных и программ поддержки трудоустройства молодежи.

По бюджетной программе «Алматы жастары» будет предоставлено 1 050 квартир молодым соцработникам общей стоимостью более 17 млрд тенге. Не останутся без финансирования центры активного долголетия, «Бақытты отбасы», «Шынға өрлеу» и другие социальные проекты НПО.

Всего на социальный сектор предусматривается 44% расходов бюджета Алматы 2023 года.

По хозяйственной части

Крупной расходной статьей в следующем году останется содержание сферы ЖКХ. Благодаря проектам строительства и модернизации 100 тыс. жителей микрорайонов нового Алматы и других окраин будут обеспечены водоснабжением и водоотведением. Планируются реконструкция тепломагистралей, расширение котельной, строительство электросетей на присоединенных к городу территориях Наурызбайского района.

В целом в рамках бюджета-2023 на развитие коммунальной инфра­структуры направляется 175,8 млрд тенге. В числе важных инфраструктурных проектов – завершение строительства водоочистного сооружения на реке Каргалы и дальнейшего проведения СМР водозабора на реке Аксай, что также повысит качество бытовых услуг. Для развития дорожно-транспорт­ной системы будет закуплено 300 «газовых» автобусов.

В поддержку бренда «зеленого города» на следующий год запланировано создание и реконструкция восьми парковых зон мегаполиса. Большое обновление ожидает знаменитые алматинские достопримечательности – рощу Баума, Парк Первого Президента, набережные рек Үлкен Алматы, Кіші Алматы, а также Большой Алматинский канал им. Д. А. Кунаева и территорию выс­тавочного комплекса «Атакент», в следующем году будут готовы ПСД по 13 подобным проектам.

Особое внимание в главном финансовом документе отведено проблеме подтопления города во время обильных осадков. По итогам последних обследований выявлено более сотни опасных участков, на половине из них проведены превентивные мероприятия, но всей проблемы это не снимает. Поэтому в 2023 году продолжатся реконструкция и строительство 305 км арычных сетей на остальных подтопляемых территориях.

В бюджете на следующий год предусмотрены также средства на развитие спорта, туристической инфраструктуры, культуры. Общая сумма затрат на содержание городского хозяйства составит 1 трлн 258,2 млрд тенге, которые в большей части город заработает для себя сам – прогнозируемые собственные доходы Алматы в 2023-м достигнут 1 трлн 138,4 млрд тенге, а целевые трансферты из респуб­ликанского бюджета дополнят их на 119,8 млрд тенге.

На семь полочек

Интересной выглядит картина перспектив Алматы в приложении к бюджету двух следующих лет. Городской акимат предложил депутатам на утверждение проект бюджетирования, где учтены основные параметры прогноза социально-экономического развития мегаполиса на 2023–2025 годы.

Документ разложен на семь основных направлений, которые утверждены еще в сентябре Программой развития города до 2025 года и среднесрочных перс­пектив до 2030-го.

По первому приоритету прог­раммы – создание комфортной городской среды – продолжится строительство сети метрополитена. Это обеспечит к 2024 году дополнительную транспортную доступность более чем 50 тыс. жителей западной части города. Планируется сдача двух транс­портных развязок и дальнейшая пробивка магистральной улицы Толе-би. Будет завершено проектирование двух коммунальных автобусных парков.

Вторым направлением стоит обеспечение устойчивого экономического роста, где акцент сделан на развитии обрабатываю­щей промышленности, IT-сектора, креативных индустрий и туризма. В рамках этого проекта предусматривается расширение площади индустриальной зоны: уже в следующем году начнется запуск семи промышленных парков. Продвижение креативных индустрий видится в создании венчурного фонда на сумму 10 млрд тенге, половина из которых – частные инвестиции.

Управляемая урбанизация через сбалансированное развитие Алматинской агломерации, которая стоит на третьей позиции в программе, предполагает окончательное утверждение генерального плана города до 2040 года. Основная его направленность – устранение дисбаланса в развитии городских территорий, решение проблем социальной, инженерной, транспортной обеспеченности и инфраструктуры.

Далее по списку – обеспечение социальной устойчивости, стабильности и равных возможнос­тей для всех жителей Алматы. Речь идет о социальной сфере, на которую направляется до половины расходов бюджета, причем большая их часть должна уйти в образовательный сектор.

Так, по программе повышения качества образования планируется переподготовка и повышение квалификации 3 тыс. учителей школ, 2,5 тыс. воспитателей и 150 специалистов управленчес­кого персонала. Участие в нацио­нальном проекте «Комфортная школа» позволит начать строительство 22 школ.

Для решения задач в системе здравоохранения по поручению Главы государства начнется проектирование новых и реструктуризация существующих стационаров. В том числе строительство корпуса центральной городской клинической больницы, модернизация восьми многопрофильных больниц и медорганизаций родовспоможения, а также проектирование больницы на 500 коек в Алатауском районе и строительство клиники на 200 коек в Медеуском районе.

По пятому приоритету продолжится реализация программы «Зеленый Алматы» с проектами озеленения и реконструкции парковых зон.

Запуск первого этапа проекта «Цифровой двойник» станет ведущей идеей для шестого приоритета: Алматы – Smart city. Ради повышения качества управления городом готовится интеграция данных коммунальных служб, государственных органов и частных компаний в единое хранилище.

Для повышения мер общественной безопасности и дорожного движения будут установлены более полутысячи дополнительных комплексов «Сергек» на дорогах и видеокамеры в местах массового скопления людей.

По седьмому направлению Прог­раммы развития Алматы – «Безопасный город» – намечается открытие новых сервисных центров полиции, дальнейшее внедрение системы раннего оповещения о приближающихся землетрясениях, что потребует установки 17 новых сейсмостанций.