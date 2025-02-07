Бюджет поможет метеорологам и пожарным

По итогам заседания РБК поддержано финансирование проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды посредством создания лесных питомников, модернизации Национальной гидрометеорологической службы и усиления противопожарной безопасности. Кроме того, рассмотрен ряд проектов, требующих дополнительного финансового обеспечения, сообщила пресс-служба руководителя Правительства.

Премьер-министр поручил госорганам строго контролировать процесс и не допускать необоснованного увеличения расходов и удорожания проектов. Внимание администраторов программ акцентировано на необходимости усиления работы и соблюдения стоимости проекта, заложенной в сметной документации.