Бюро Мажилиса

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Адия Кенжегулова

Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова бюро Мажилиса определило проект повестки предстоящего пленарного заседания.

На обсуждение депутатов вносится законопроект о ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда, который станет первым и основным совместным финансовым институтом, созданным тюркскими государствами. Его приоритетом будет содействие предпринимательству, в том числе финансированию малого и среднего бизнеса, а также росту и созданию рабочих мест.

На пленарном заседании мажилисмены рассмотрят также казахстанско-китайское межправительственное Соглашение об обмене информацией в отношении граж­дан двух государств. Ратификация соглашения создаст правовую основу для сотрудничества между компетентными органами в области миграции и противодействия двойному гражданству.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан. Соответствующий законопроект разработан депутатами Парламента для запуска с 1 января 2024 года проекта Главы государства «Национальный фонд – детям». В рамках проекта предполагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. В последующем их можно будет использовать на приобретение жилья и получение образования.

На заседании бюро также рассмотрен вопрос о включении новых членов в состав Общественной палаты при Мажилисе Парламента VIII созыва.

#мажилис #заседание #повестка

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