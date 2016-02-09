Бюро Сената

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Сенаторы обсудят проекты законов о ратификации: Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества и Протокола о внесении изменений в Соглашение об управлении средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС от 9 июня 2009 года; Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами – членами с одной стороны и Вьетнамом с другой стороны; Протокола о внесении изменений и дополнений в казахстанско-российское соглашение о порядке использования 929-го Государственного летно-испытательного центра (объекты и боевые поля, размещенные на территории Казахстана) Министерства обороны РФ; Протокола, вносящего поправки в казахстанско-российский межправительственный договор об аренде объектов и боевых полей 929-го Государственного летно-испытательного центра РФ, расположенных на территории Казахстана; казахстанско-британского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Бюро также распределило среди постоянных комитетов Сената законопроекты, внесенные Правительством. В частности, Комитету по конституционному законодательству, судебной сис­теме и правоохранительным органам поручено вести законопроекты о ратификации: Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам, Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи, Протокола о праве, применимом к алиментным обязательствам. Проект закона «О ратификации Протокола о взаимодействии государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступной деятельности в информационной сфере» передан Комитету по международным отношениям, обороне и безопасности.

Комитет по социально-культурному развитию и науке возглавит работу по законопроекту о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Кореи о временной трудовой деятельности граждан Казахстана в Корее и граждан Кореи в Казахстане в рамках внутрикорпоративных переводов.

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