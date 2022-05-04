Бюро Сената

Члены бюро утвердили повестку предстоящего заседания палаты, которое состоится

5 мая текущего года.

На заседании Сената будет рассмотрен вопрос принесения присяги депутатом Сената Жанболатом Жоргенбаевым и избрания его в состав одного из постоянных комитетов Сената Парламента.

Также депутаты на ближайшем заседании палаты рассмотрят законопроекты «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022–2024 годы» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы».

Члены бюро также утвердили проведение 20 мая текущего года Парламентских слушаний на тему «Новый Казахстан: молодежь и модернизация».

Между постоянными комитетами Сената также были распределены законопроекты, ранее одобренные Мажилисом, для проведения дальнейшей работы.