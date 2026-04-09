Бюро Сената Парламент 14 апреля 2026 г. 8:20 6 Ольга Орлова На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева определена повестка заседания палаты, запланированного на 16 апреля, и выездных встреч постоянных комитетов. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Члены бюро постановили рассмотреть на предстоящем заседании палаты Закон РК «О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан», нормы которого направлены на придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-таджикских отношений. Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и межрегиональной интеграции. Вопросом повестки заседания палаты станет и Закон РК «О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии». Его основная цель – укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между двумя государствами. Закон закрепляет основные принципы политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического взаимодействия, выводя казахстанско-британское сотрудничество на качественно новый уровень. Вместе с тем депутаты распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом, и обсудили план работы Сената. В частности, запланированы встречи с заинтересованными сторонами по вопросам развития правовых механизмов для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, мостов и дамб, а также совершенствования деятельности других отраслей. #Сенат #заседание #повестка