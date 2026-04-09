На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева определена повестка заседания палаты, запланированного на 16 апреля, и выездных встреч постоянных комитетов.

Члены бюро постановили рассмот­реть на предстоящем заседании палаты Закон РК «О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан», нормы которого направлены на придание дополнительного импульса комплекс­ному развитию казахстанско-таджикских отношений.

Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспорт­но-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и межрегиональной интеграции.

Вопросом повестки заседания палаты станет и Закон РК «О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии». Его основная цель – укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между двумя государствами.

Закон закрепляет основные принципы политического, экономичес­кого, правового, гуманитарного и экологического взаимодействия, выводя казахстанско-британское сотрудничество на качественно новый уровень.

Вместе с тем депутаты распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом, и обсудили план работы Сената. В частности, запланированы встречи с заинтересованными сторонами по вопросам развития правовых механизмов для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, обеспечения безо­пасности гидротехнических
сооружений, мостов и дамб, а также совершенствования деятельности других отраслей.

Популярное

Все
Два серебра и бронза
Приблизить к международным стандартам
Родительское сообщество – за новую Конституцию
Чемпионат Азии завершен
Когда города становятся центрами силы
Изменения надо начинать с себя
Покорителям космоса посвящается
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
В стиле Royal Danish Theatre
Сила степи – в глазах аргамака
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Как станцевать любовь
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Спикер Сената встретился с главой парламентской делегации Ф…
Реализация договоров и безопасность на дорогах
Особый правовой режим для Алатау: законопроект доработан ко…
Защитим права детей

