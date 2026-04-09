Члены бюро постановили рассмот­реть на предстоящем заседании палаты Закон РК «О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан», нормы которого направлены на придание дополнительного импульса комплекс­ному развитию казахстанско-таджикских отношений.

Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспорт­но-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и межрегиональной интеграции.

Вопросом повестки заседания палаты станет и Закон РК «О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии». Его основная цель – укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между двумя государствами.

Закон закрепляет основные принципы политического, экономичес­кого, правового, гуманитарного и экологического взаимодействия, выводя казахстанско-британское сотрудничество на качественно новый уровень.

Вместе с тем депутаты распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом, и обсудили план работы Сената. В частности, запланированы встречи с заинтересованными сторонами по вопросам развития правовых механизмов для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, обеспечения безо­пасности гидротехнических

сооружений, мостов и дамб, а также совершенствования деятельности других отраслей.