Парламент на совместном заседании принял во втором чтении Конституционный закон Республики Казахстан «О специальном правовом режиме города Алатау», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как напомнил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, 20 марта документ был одобрен в первом чтении на совместном заседании палат Парламента, после чего началась его детальная доработка.

«В ходе подготовки ко второму чтению Совместной комиссией всесторонне обсуждены и рассмотрены предложения депутатов и постоянных комитетов Парламента Республики Казахстан», - подчеркнул он.

По словам депутата, поправками нормы законопроекта приведены в соответствие с положениями обновленной Конституции. Кроме того, уточнено и его название - теперь документ именуется проектом Конституционного закона «О специальном правовом режиме города Алатау».

Отдельно уточнена возможность применения специального правового режима как в самом городе, так и в пригородной зоне с учетом перспектив дальнейшего развития.

Законопроект дополняется новыми понятиями, регулирующими условия предпринимательской деятельности и меры инвестиционного стимулирования. Среди них - «приоритетные сферы города Алатау», «бизнес-лицензия», «регуляторное разрешение» и «налоговая преференция».

«Бизнес-лицензия дает право резидентам осуществлять деятельность на территории города Алатау и определяет виды и условия ее осуществления», - пояснил Сабильянов.

Для стабильности налогового режима по инвестиционным проектам усилены принципы финансовой устойчивости и прозрачности. Предусматривается размещение в открытом доступе сведений о суммах инвестиционных обязательств, предоставленных льготах и преференциях.

В целях реализации принципа цифровой первичности закрепляется создание единой цифровой платформы, куда будут интегрированы данные по благоустройству, инженерной и транспортной инфраструктуре, жилищно-коммунальной сфере и системам общественной безопасности.

Особое внимание уделено защите прав предпринимателей и инвесторов.

«Поправками вводится норма, согласно которой проведение проверок в отношении субъектов бизнеса возможно исключительно органами Генеральной прокуратуры. Это создает дополнительные гарантии стабильности и предсказуемости деловой среды», - отметил депутат.

Также детально проработаны нормы, исключающие возможность использования налоговых преференций Алатау для поддержки бизнеса на основной территории страны, в том числе за счет перемещения отдельных элементов производственно-сбытовых цепочек. При этом разработчики ориентировались на международный опыт специальных экономических зон, включая практику города Шэньчжэнь.

Поправками предусмотрено усиление контроля за использованием бюджетных средств. Теперь отчет об исполнении бюджета администрации города по средствам республиканского бюджета будет включаться в ежегодные отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты, вносимые в Курултай. Также вводится обязательная публикация отчета об исполнении бюджета администрации и годового отчета о развитии города на интернет-ресурсах.

Уточняется правовое положение администрации и Совета как высшего коллегиального органа управления. Закрепляется принцип, согласно которому решения по ключевым вопросам специального правового режима принимаются Советом.

Отдельным блоком поправок вводится ответственность должностных лиц администрации, включая главного исполнительного директора и служащих, а также акима города и его заместителей. Предусматривается возможность судебного обжалования и отмены административных актов администрации в случае их несоответствия положениям Конституционного закона.

Руководитель депутатской группы «Инклюзивный Парламент» Ерлан Абдиев внес поправки, направленные на повышение доступности городской среды для маломобильных групп населения. Предлагается применять принципы универсального дизайна при регулировании архитектурной и градостроительной деятельности.

Кроме того, закрепляется требование о том, что акты администрации должны обеспечивать более высокий уровень охраны окружающей среды по сравнению с нормами Экологического кодекса.

«Законопроект всесторонне обсуждался всеми комитетами Сената и Мажилиса. Представлены положительные заключения постоянных комитетов. Итоговая сравнительная таблица состоит из 331 принятой позиции», - сообщил Нуртай Сабильянов.

В завершение он выразил благодарность депутатам - членам Совместной комиссии, сотрудникам аппаратов палат Парламента, представителям государственных органов, местных исполнительных и представительных органов Алматинской области и города Алатау, а также представителям фонда «Alatau City Authority» и экспертам за совместную работу над документом.