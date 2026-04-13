Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и обозначили перспективы межпарламентского взаимодействия между странами, а также новых совместных проектов

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с главой делегации Комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Французской Республики Валери Буайе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя собеседника, Маулен Ашимбаев высоко оценил конструктивные и стратегические отношения Казахстана с Францией – важным и надежным партнёром Казахстана в Европейском союзе. Он также подчеркнул, что между двумя государствами налажен регулярный политический диалог, прежде всего, на высшем уровне.

«Казахстан и Франция выстроили прочные связи и достигли конкретных результатов по многим направлениям двустороннего сотрудничества. Этому, прежде всего, способствует интенсивный политический диалог на высшем уровне. За последние три года состоялся ряд взаимных визитов на высшем уровне. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев посетил Францию дважды с официальным и государственным визитами, а Эмманюэль Макрон совершил официальный визит в Казахстан в 2023 году. Итоги этих встреч вывели двусторонние отношения на уровень упрочённого стратегического партнёрства. Мы ценим Ваш приезд в нашу страну и заинтересованы в расширении межпарламентского диалога между Казахстаном и Францией», – сказал спикер Сената и подчеркнул необходимость активизации связей законодательных органов.

Вместе с тем Маулен Ашимбаев ознакомил коллег с социально-экономическими и политическими преобразованиями, включая итоги республиканского референдума. В ходе встречи было отмечено, что принятие новой Конституции является ключевым этапом модернизации политической системы и укрепления правового государства.

Со своей стороны Валери Буайе подчеркнула важность наращивания межпарламентского взаимодействия и выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Францией.

Собеседники также обменялись видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая взаимодействие в рамках групп дружбы и Парламентских Ассамблей Совета Европы и ОБСЕ. Особое внимание также было уделено расширению торгово-экономического, инвестиционного партнерства, сферы образования, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей.

Кроме того, спикер Сената отметил важность сотрудничества в рамках климатической и водной повестки, в сферах зеленой экономики и атомной энергетики.