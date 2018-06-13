Бюро спецучреждения ООН по борьбе с голодом будет создано в Казахстане

В Казахстане будет создано представительство специализированного учреждения ООН, возглавляющего международные усилия по борьбе с голодом. Ратификацию соответствующего соглашения между Правительством РК и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) о создании в РК Бюро по связям и партнерству ФАО одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил заместитель Премьер-министра, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, проект закона предусматривает создание в Казахстане представительства ФАО в формате Бюро по связям и партнерству.
"Если говорить о ФАО, это агентство системы ООН, которое возглавляет международные усилия по борьбе с голодом. В ее составе 194 государства-члена, 2 ассоциированные организации и ЕС. Штаб-квартира ФАО находится в Риме. Партнерство между Казахстаном и ФАО развивается со дня вступления РК в ФАО с 1997 года. До настоящего времени в РК ФАО реализовало более 70 проектов с грантовым финансированием в объеме более 65,5 миллиона долларов. Кроме того, в 2018-2019 годах ФАО планируется начать 7 проектов, с общим финансированием 130 миллионов долларов в целях создания и наращивания потенциала Казахстана в сфере аграрной политики и развития растениеводства и животноводства, устойчивого управления земельными и водными ресурсами, их планирования, развития лесного и рыбного хозяйства", – пояснил Умирзак Шукеев.
Вкладом Правительства будет являться бесплатное предоставление соответствующего помещения и офисного оборудования, а также ежегодного взноса в размере 300 тысяч долларов на операционные расходы. Данные расходы учтены в бюджетной заявке МСХ, а также МИДа на 2019-2021 годы.
По словам Умирзака Шукеева, открытие Бюро ФАО в Казахстане дает ряд преимуществ.
"Открытие бюро в Казахстане дает политические преимущество: повышение имиджа Казахстана как страны с высоким потенциалом в сельском хозяйстве и производстве продовольствия, продвижение активной вовлеченности Казахстана в глобальном диалоге по приоритетным направлениям сельского хозяйства, также есть социально-экономические преимущества. ФАО обладает многопрофильной экспертизой, знаниями и опытом в вопросах продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и сельской местности", – отметил Умирзак Шукеев.