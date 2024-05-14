Бюро утвердило повестку заседания

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание бюро, на котором депутаты определили повестку заседания палаты.

фото из архива "КП"

Депутаты рассмот­рят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Респуб­ликой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года». На повестке предстоящего заседания палаты также будет рассмотрен Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности».

#Сенат #заседание #повестка

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