Бюро утвердило повестку заседания

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Депутаты рассмот­рят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Респуб­ликой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года». На повестке предстоящего заседания палаты также будет рассмотрен Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности».